Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 65 человек. Об этом 3 марта сообщили в федеральном оперштабе. Это на один летальный случай меньше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тем временем в Петербурге за прошедшие сутки выявили 3562 случая заражения коронавирусом, что на 952 случая меньше, чем за предыдущие сутки. В городе продолжается сокращение статистики заражений.

По выздоровлению от ковида в Петербурге выписали за сутки 17 291 человека. Это на 3033 петербуржца меньше, чем за 1 марта. Тогда выздоровели 20 324 пациента. В городе уже третьи сутки фиксируют высокие отметки этого показателя.

За всё время действия пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 449 292 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины смерти, скончались 32 099 человека, а выздоровели 1 294 568 петербуржцев.