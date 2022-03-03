Якутск, 3 марта 2022, 11:35 — REGNUM Чтобы обеспечить продовольственную безопасность Якутии, необходимо поддержать логистику государственными траншами. Такое мнение высказала заместитель председателя координационного совета по предпринимательству при главе республики Ирина Котенко, написало News.Ykt.ru.
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Руководитель ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова констатировала проблемы у местных производителей продуктов питания, от Якутского хлебокомбината до мелких кондитерских.
Как сообщало ИА REGNUM, у поставщиков продуктов питания в Якутию возникли проблемы с отгрузками. При этом склады на отдалённых территориях региона необходимо заполнить до закрытия ледовых переправ. В правительстве региона обещали не допустить нехватки продуктов питания и сдержать рост цен на социально значимые товары.