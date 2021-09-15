Якутск, 3 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность Якутии, необходимо поддержать логистику государственными траншами. Такое мнение высказала заместитель председателя координационного совета по предпринимательству при главе республики Ирина Котенко, написало News.Ykt.ru.

ИА REGNUM Крупы в магазинах Владивостока

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«Сегодня республике нужно субсидировать логистику, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Никто твердой гарантии не дает, что установившиеся цены, а также тарифы на перевозку продержатся хоть сколько-то. А если не завезем объемы грузов — останемся без продуктов», — отметила она.

Руководитель ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова констатировала проблемы у местных производителей продуктов питания, от Якутского хлебокомбината до мелких кондитерских.

«На завозное сырье (ингредиенты) цены поднялись до 50%! Есть позиции, по которым даже на 70%! Это не может не отразиться на ценах на хлеб и выпечку», — отметила Татьяна Таймырова.

Как сообщало ИА REGNUM, у поставщиков продуктов питания в Якутию возникли проблемы с отгрузками. При этом склады на отдалённых территориях региона необходимо заполнить до закрытия ледовых переправ. В правительстве региона обещали не допустить нехватки продуктов питания и сдержать рост цен на социально значимые товары.