Мадрид, 3 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Прокуратура Верховного суда Испании закрыла расследование в отношении экс-короля Хуана Карлоса I, которое велось с 2020 года. Об этом пишет агентство EFE.

Irekia Экс-король Испании Хуан Карлос I

Отмечается, что решение было принято, поскольку доводы, приведённые в деле, имели место до 2014 года, когда он был защищен неприкосновенностью как глава государства.

Отмечается, что свою роль сыграла и недостаточность улик в других делах.