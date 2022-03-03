Москва, , 11:32 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность ведомства и впредь содействовать в укреплении внешних связей Татарии с партнерами из зарубежных стран. Встреча министра с главой Татарии Рустамом Миннихановым прошла 2 марта в Москве, говорится в сообщении МИД РФ.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состоялось обсуждение ряда практических вопросов международных и внешнеэкономических контактов региона. Сергей Лавров подтвердил готовность МИД России и впредь оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении внешних связей Республики Татарстан с зарубежными партнерами в русле единого внешнеполитического курса страны», — передает пресс-служба МИД РФ.

Рустам Минниханов вручил Сергею Лаврову медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Орденом «Дуслык» награжден заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов, сообщает пресс-служба главы РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елабуге предприятие «Соллерс Форд» с 3 марта уходит в простой. Данное решение принято с приостановкой деятельности в России Ford Motor Company.

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