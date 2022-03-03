Нью-Йорк, США, 3 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 3 марта сообщает пресс-служба лиги.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:3).

Читайте также: Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Сент-Луис»

Второй звездой дня стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, который забил победный гол в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

Третьей звездой признан вратарь «Баффало Сэйбрз» Крэйг Андерсон, который отразил 29 бросков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1).

Читайте также: Шайба Радулова помогла «Далласу» победить «Лос-Анджелес»