Уфа, 3 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Почти 900 млн рублей намерены направить на компенсационные выплаты дольщикам АО «Интеграл» в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Фонда защиты прав дольщиков Башкирии.

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Сообщается, что наблюдательным советом Фонда развития территорий было принято решение об изменении механизма в части восстановления прав дольщиков, которые ранее купили квартиры у застройщика АО «Интеграл», строившего многоквартирные дома в г. Уфе в мкр. «Затон».

Отмечается, что компенсационные выплаты намерены выплатить около 280 обманутым дольщикам.

«В связи с тем, что завершить строительство домов в установленные сроки невозможно, было принято решение направить ходатайство от субъекта в Фонд развития территорий для пересмотра решения. Отмечу, что данную инициативу поддержали и сами граждане-участники строительства. На эти цели будет направлено почти 900 млн рублей. В ближайшее время фонд объявит о начале приема заявлений для получения денежных выплат», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Башкирии Олега Султанова.

Сообщается, что в 2020 году в рамках взаимодействия с Фондом для решения проблем обманутых дольщиков по 74 объектам были приняты решения, из них по 43 объектам было принято решение о завершении строительства (строительство трех домов было завершено в 2021 году, 25 домов планируется завершить в 2022 году, строительство пяти домов планируется завершить в 2023 году, по восьми домам планируется изменить решения на выплаты), а по 33 домам было определено предоставить компенсационные выплаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2021 году восстановили права трех тысяч обманутых дольщиков.