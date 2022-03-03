Челябинск, 3 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 3698 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Всего в регионе выздоровели уже 250 629 пациентов. А выявили с начала пандемии 289 934 случая заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 30 979 человек. А скончались от ковида ещё 18 граждан.