Москва, 3 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Проведение несогласованных акций протеста в Москве является недопустимым и будет пресекаться. Об этом 3 марта сообщили в ГУ МВД России по столице.

Эмблема МВД

«В связи с появлением в медиапространстве призывов к проведению 6 марта несанкционированных акций на территории города Москвы столичная полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами», — говорится в информации, опубликованной на сайте главка.

В полиции разъяснили, что ответственность за правонарушения предусмотрена на ст. 20.2 КоАП РФ. При этом также будут привлечены родители несовершеннолетних участников акций по ст. 5.35 КоАП РФ.

Более того, за неповиновение требованиям сотрудников полиции статьей 19.3 КоАП РФ предусмотрен штраф или арест сроком до 15 суток. А проявление агрессии или попытки физического воздействия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов могут привести к возбуждению уголовного дела.

В полиции призвали не поддаваться на призывы к противоправным действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к москвичам выступила прокуратура Москвы.