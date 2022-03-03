Мехтарлам, Афганистан, , 11:08 — REGNUM Сотрудники радиостанции в афганской провинции Лагман заявили, что приостановили работу из-за растущих экономических проблем.

В студии радиостанции

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Сотрудники «Радио Хайбер» сообщили газете «8 Собх», что прекратили вещание из-за финансовых проблем.

По их словам, радиостанция действовала в Лагмане на протяжении последних десяти лет, но больше не может осуществлять свою деятельность из-за экономических проблем.

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Напомним, с приходом к власти в Афганистане нового правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большое количество СМИ прекратили свою деятельность.