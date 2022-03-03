Москва, 3 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал московского футбольного клуба ЦСКА.

YouTube

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — гласит надпись при попытке перехода на канал ЦСКА.

Отметим, что профиль клуба на YouTube заблокирован сразу после введения санкций со стороны минфина США.

Напомним, американские санкции были введены против госкорпорации ВЭБ. РФ и всех её активов после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. ЦСКА попал под санкции, поскольку ВЭБ. РФ является владельцем 77,63% акций клуба.