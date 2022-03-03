Москва, 3 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В настоящее время нельзя сказать, что экономика России шатается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание президента США Джозефа Байдена о том, что фондовый рынок РФ упал на 40% и что российская экономика «шатается».

Фондовый рынок

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"Многие активы просели на 30−40%, и в целом оценка Байдена — это усредненная оценка по потерям на фондовом рынке. Акции ведущих компаний нефтегазовой отрасли и промышленности моментами теряли в цене до 50%, но часть потерь потом отыгрывалась. Высокие цены на энергоносители выступают фактором поддержки акции энергокомпаний, — сказал Алиев. — Блокировка средств ЦБ и ограничение ряда банков в системе SWIFT негативно отражается на экономических и финансовых аспектах работы игроков рынка и вызывает ряд проблем, но это временно. Постепенный переход на другие системы позволит частично отыграть потери. Нельзя сказать, что экономика РФ шатается. Да, она испытывает серьёзное давление, но объем резервов достаточен для сохранения ситуации под контролем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, SWIFT подтвердила отключение российских банков от своей международной платёжной системы.