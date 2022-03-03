Оренбург, , 11:07 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел дело о травмировании вахтовика в Амурской области. Несчастный случай признан производственной травмой. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

В суде Pixabay.com

Оренбуржец обратился с иском к работодателю, который не провел расследование несчастного случая, в результате которого мужчина был нетрудоспособен, и просил суд признать травму, полученную в период междусменного отдыха, несчастным случаем. С работодателя истец просил взыскать 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, взыскав с работодателя компенсацию морального вреда в сумме 50 тыс. рублей. В признании несчастного случая, связанным с производством отказал.

Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию и изменил решение коллег, признав наличие производственной травмы.