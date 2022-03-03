Москва, , 11:15 — REGNUM Радиостанция «Эхо Москвы» и её сайт будут ликвидированы в соответствии с решением совета директоров компании. Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов написал 3 марта в своём телеграм-канале.

Алексей Венедиктов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он сообщил также, что Роскомнадзор потребовал, чтобы Google удалила приложение «Эха Москвы».

«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — сообщил Венедиктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура России вынесла предписание об ограничении доступа к этому СМИ. По данным ведомства, радиостанция распространяла ложную информацию о российской спецоперации на Украине. Венедиктов 1 марта сообщил об отключении радиостанции от эфира.

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