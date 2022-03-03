Ханты-Мансийск, , 11:06 — REGNUM В Югре после начала российской спецоперации в защиту республик Донбасса резко сократилось число интернет-мошенничеств. Об этом Ur.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

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Источник отметил, что когда жителям ХМАО звонили «прокуроры» и якобы представители других силовых ведомств и сообщали о том, что их банковские счета взломаны и нужно переводить деньги в другие банки для сохранности, то большинство таких call-центров находилось на территории Украины.

Также отмечается, что по оценке УМВД России по ХМАО, ущерб от интернет-мошенничеств в Югре в 2021 году составил почти миллиард рублей.