Шимск, Новгородская область, 3 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Новгородской области после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности чиновников Шимского района, которые не проверили газопровод при приемке работ. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Yarregion.ru Газопровод

По версии следствия, между администрацией Шимского района и ООО «Старорусгазстрой» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству газопровода среднего давления в деревне Бор Шимского городского поселения Шимского муниципального района. Цена контракта составила более 1,8 млн рублей.

«С сентября по октябрь 2019 года должностными лицами администрации Шимского района акты выполненных работ подписаны. При этом результаты выполненных работ должностными лицами районной администрации надлежащим образом не проверены», — уточнили в региональном управлении СКР.

Как выяснилось, сварочные работы были проведены без удостоверения наличия у подрядчика допуска к производству данных работ. Также строительство объекта проведено с отступлением проектной документации. Кроме того, до января 2021 года деятельность комиссии по вводу газопровода в эксплуатацию не организована.

«В результате таких действий муниципальному образованию — «Шимское городское поселение Шимского муниципального района» — причинен ущерб на сумму более 1,8 млн рублей», — подытожили в ведомстве.