Ульяновск, 3 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В 2022 году капитально отремонтируют 15 км подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5 «Урал». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

Планируется обновить два участка, один из которых (км 285 — км 294, Теренгульский район) будет расширен вдвое: с нынешнего двухполосного движения до четырёх.

На первом объекте (км 199 — км 205) усилят дорожную одежду, заменят водопропускные трубы, покрытие на трубопроводах, устроят дождеприемные колодцы, отремонтируют пересечения и примыкания, устроят переходно-скоростные полосы.

Кроме того, на данных участках будет установлено освещение, барьерное ограждение, остановочные павильоны и пешеходные переходы.

Дорожные работы завершат осенью 2022 года. Всего в этом году на территории Ульяновской области планируют привести в нормативное состояние 50 км федеральных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года на портале госзакупок был опубликован аукцион по обновлению защитных слоёв на участках дорог федерального значения в Ульяновской области. На это предусмотрено из федерального бюджета около 124 млн рублей.