Новосибирск, 3 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 3247 пациентов, в том числе 88 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено2573 случая заражения коронавирусом (за всё время — 227 865 случаев, в том числе — у 32 495 детей); выздоровели 8794 человека (всего — 129 042 человека); скончались 16 пациентов (всего — 5034 пациента).

В реанимации в настоящее время находятся 304 человека, на ИВЛ — 46 пациентов.