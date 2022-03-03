Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В связи с отменой предъявления QR-кодов в общественных местах Санкт-Петербурга пользователи социальных сетей оценили последствия этого радикального смягчения коронавирусных ограничений. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения пользователей.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое отменяет обязательное предъявление QR-кодов в магазинах, театрах, музеях, учреждениях общественного питания, физкультуры, спорта и других местах с 4 марта 2022 года. Кроме того, отменены лимиты по заполняемости таких учреждений. Пользователи, узнав об этих изменениях, оценили последствия для деловой и культурной среды Петербурга.

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«Из-за этих кодов многие закрылись, особенно небольшие кафешки, где можно было уютно посидеть. Смысл было их вводить… а люди только пострадали или залезли в кредиты очередные», — отмечает Денис В.

О том, что QR-коды принесли потери ресторанному бизнесу Петербурга, говорили и другие пользователи. Люди осознают необходимость принятия мер для восстановления отрасли. Так, например считает и Эля Н.: «Наши так сказать предприятия будут закрываться и нужно организовывать что-то своё. Теперь браться за разруху, поднимать с колен».

Большинство пользователей социальных сетей выражает радость в связи с принятым решением. Многие комментаторы изначально не разделяли политику правительства города в отношении эпидобстановки.

Стоит отметить, что многие пользователи связывают отмену QR-кодов с политической обстановкой. Они предполагают, что людей задабривают или пытаются отвлечь от тяжелых событий вокруг Донбасса и Украины. Некоторые ожидают чего-то плохого в дальнейшем — от недоверия к властям.

«Меня терзают смутные сомнения… Как бы потом вообще гайки не закрутили», — выразил свою настороженность Александр Ф.

Своё мнение высказала Алла А., которая уверена, что QR-коды «никакого отношения к здоровью не имеют, лишь разделяют людей на чистых и нечистых».

Напомним, обязательное предъявление иммунных сертификатов в общепите и торговле ввели в Петербурге с 2 января, а в театрах и музеях — еще в конце октября 2021 года. С 4 марта эта мера отменяется в городе. Вслед за Петербургом отменяет иммунные сертификаты и Москва.