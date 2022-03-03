Луганск, , 11:01 — REGNUM Убийство оппозиционного украинского политика, мэра города Кременной Владимира Струка на территории Луганской области, подконтрольной Киеву, было совершено при попустительстве властей Украины. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республике (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Одиозный советник министра МВД — Тоня Геращенко подтвердил, МВД Украины не только в курсе преднамеренного убийства мэра Кременной, но и поощряет подобные преступления, заявив, что Струка похитили и застрелили «неизвестные патриоты», — написал в телеграм-канале Мирошник.

Он подчеркнул, что «украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной» за попытку сохранить город от военного разрушения и спасти его жителей от ненужных смертей и потрясений».

»Это показательный захват заложника и его несудебная казнь нацистами при попустительстве и поддержке правоохранительных органов. Это военное преступление», — подчеркнул представитель ЛНР.

Мирошник добавил, что Владимир Струк был «личностью спорной и неоднозначной, но его убийство — это нацистский показательный беспредел в назидание остальным, кто захочет не подчиниться наци и не быть живым щитом убийцам и нацистам».

Напомним, мэр города Кременная Луганской области, подконтрольного Украине, был найден мёртвым с огнестрельным ранением в области сердца. Днём ранее чиновника, по словам его жены, вытащили из дома люди в камуфляжной одежде. Больше Владимира Струка никто не видел.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 2 марта сообщил в своём телеграм-канале, что мэр Кременной якобы обсуждал с депутатами вопрос о том, чтобы установить связь с представителями ЛНР и России. Геращенко одобрительно отозвался об убийстве Струка, назвав его «предателем».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура Украины заподозрила Мэра города Купянска, расположенного в Харьковской области, Геннадия Мацегору в государственной измене. В ведомстве пояснили, что «госизмена» заключается в том, что мэр Купянска якобы предоставил российским военным транспорт, жильё, воду и горючее. При этом там признали, что территория Купянска фактически вышла из административного подчинения властям Украины.