Москва, , 11:02 — REGNUM Евросоюз погружаясь в проблему беженцев с Украины, добровольно и сильно заблуждается, думая что решает гуманитарную проблему, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Беженцы Mstyslav Chernov

«На самом деле ЕС создаёт иждивенческую прослойку мигрантов, у которых основой мотив не сохранение жизни, а халява, по-русски говоря.

И конечно европейцы с удивлением и ужасом скоро узнают насколько коррумпированное мышление у большинства из них.

Из Украины уже выехали 1 миллиона человек под видом беженцев. А прогноз, что будет 4 миллиона.

Все они претендуют на ежемесячную помощь в 2−3 тысячи евро на человека. При чем пока в основном это жители западных областей, где российских войск ещё нет», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европейский союз в случае эскалации ситуации на Украине могут прибыть более миллиона беженцев, ранее заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

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