Москва, 3 марта 2022, 11:02 — REGNUM Евросоюз погружаясь в проблему беженцев с Украины, добровольно и сильно заблуждается, думая что решает гуманитарную проблему, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Европейский союз в случае эскалации ситуации на Украине могут прибыть более миллиона беженцев, ранее заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
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