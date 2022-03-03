Москва, 3 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Россия экстрадировала гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, обвиняемого в своей стране в организации взрыва и покушении на убийство. Бразилец был экстрадирован в аэропорту «Внуково».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Отмечается, что в 2019 году в городе Рио-де-Жанейро группа лиц, в составе которой был Фаузи, совершила нападение на офис одной из местных телестудий — преступники бросили внутрь помещения несколько бутылок с зажигательной смесью, после чего вестибюль здания получил повреждения, а охранник здания пострадал.

Сам Фаузи скрылся от правосудия в России, после чего был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В ноябре 2020 года он был задержан в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, а 3 марта его передали бразильским правоохранителям.