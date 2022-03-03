Лондон, , 11:05 — REGNUM Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше $2000 за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE за 3 марта.

Газопровод Bilfinger SE

Апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал до $2066 за 1 тыс. кубометров. Это соответствует 180 евро за МВт ч, учитывая текущий обменный курс евро к доллару.

В целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта на торгах в Европе цена на газ поднималась до рекордного значения, она дошла до $2226 за 1 тыс. кубометров. Фоном для роста биржевых котировок служит введение антироссийских санкций в связи со спецоперацией России на Украине.

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