Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Датская логистическая компания Maersk приостановила приём всех новых рефрижераторных заказов (охлажденных и замороженных) в Санкт-Петербург и Калининград, а также из Петербурга и Калининграда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 марта на сайте Maersk.

Контенейрные перевозки Maersk

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В компании объясняют своё решение неопределенностью с применением санкций в отношении России и значительными задержками в европейских хабах для российских грузов.

«В настоящее время шлюзы в Новороссийске и на Дальнем Востоке России остаются открытыми», — говорится в сообщении.

Ранее Maersk приостановила новые бронирования в/из России, за исключением продовольственных, медицинских и гуманитарных товаров. Все подпавшие под санкции контейнеры, предназначенные для России, останавливаются в первом порту погрузки или перевалки.

«Мы будем продолжать следить за ситуацией и анализировать влияние санкций и экспортного контроля, стремясь как можно быстрее стабилизировать свою деятельность», — говорится в сообщении Maersk.

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