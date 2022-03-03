Москва, 3 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ввести санкции против единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Единый госэкзамен в России надо отменить, как и двухуровневую систему высшего образования, и все остальные западные нововведения. Тем более на фоне санкций и того отношения, которое демонстрирует Запад сейчас», — отметил Миронов.

По его словам, отмена ЕГЭ — давнее программное предложение социалистов, обусловленное объективными внутренними причинами.

Ранее Рособрнадзор предложил правительству РФ дать возможность школьникам из ЛДНР поступать в российские вузы без сдачи ЕГЭ.