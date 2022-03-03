Соль-Илецк, Оренбургская область, 3 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области на скамье подсудимых окажется бывший сотрудник полиции. Ему инкриминируют взяточничество и мошенничество. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

Следствием установлено, что экс-оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу лично получил взятку от иностранца. В ответ предполагалось, что полиция прекратит оперативно-розыскные мероприятия в домовладении иностранного гражданина по сообщению о незаконном хранении наркотиков в значительном размере.

Преступления выявлены во взаимодействии с УФСБ России по Оренбургской области. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.