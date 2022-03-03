Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Суд оштрафовал на 1,5 млн рубелй Андрея Гришина — экс-помощника бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля, обвиняемого в получении взятки. Об этом 3 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Штраф

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал Гришина виновным в посредничестве во взяточничестве.

«Поскольку сам подсудимый свою вину признал полностью и с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года», -уточнили в ОПС.

Напомним, по версии следствия Коваль с июня 2017 года по март 2020 года, используя свое должностное положение, способствовал выделению из бюджета Санкт-Петербурга субсидий на приобретение оборудования и материалов ряду медицинских учреждений города. В дальнейшем эти учреждения заключали госконтракты с конкретным предпринимателем, передававшим Ковалю взятки в размере 20% от суммы каждой сделки. Всего экс-депутат лично и при посредничестве своего помощника незаконно получил более 16,9 млн рублей, считает следствие.

Предприниматель, заявивший о совершенном преступлении, освобожден от уголовной ответственности.