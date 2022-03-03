Джакарта, 3 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Индонезии хотят отложить всеобщие выборы 2024 года из-за пандемии коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Несколько лидеров политических партий поддержали перенос всеобщих выборов. Другие считают, что отсрочка выборов ведет к нарушению Конституции.

Первоначально предложение исходило от председателя партии национально пробуждения, который призвал отложить всеобщие выборы 2024 года из-за пандемии. До этого с аналогичным предложением выступил министр инвестиций Бахлил Лахадалия. Министр заявил, что деловой мир хочет продления срока полномочий действующего президента Индонезии Джоко Видодо.

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