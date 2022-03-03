3 марта 2022 | Время чтения 7 мин

В 2013 году Меркель назначила министром обороны ФРГ свою подругу Урсулу фон дер Ляйен, которая впоследствии с декабря 2019 года будет занимать пост председателя Еврокомиссии. Бундесвер уже был в плачевном состоянии, но фон дер Ляйен довела его совсем до ручки.

Александр Белов, , 11:42 — REGNUM Немецкие СМИ и политики говорят, что нынешняя операция России на Украине знаменует собой поворотный момент. И действительно, кажется, что менее чем за неделю в Германии произошла настоящая политическая революция. Однако чтобы произошедшие события могли считаться поворотным моментом, нужно что-то больше, чем выделение крупных средств и выступление с историческими речами. Если не провести анализ того, что пошло не так, будет невозможно добиться реальных изменений, пишет немецкий историк Райнер Цительманн в статье, вышедшей 2 марта в The National Interest.

Флаг Германии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

И того, что уже произошло, достаточно, чтобы в изумлении потирать глаза: на этой неделе Германия обязалась для достижения этой цели инвестировать €100 млрд в свои вооруженные силы, а также ежегодно тратить более 2% своего ВВП на оборону. На Украину отправляется оружие, а министр экономики — член партии «Зеленых» Роберт Хабек даже рассматривает возможность продления срока эксплуатации атомных электростанций Германии. Всего десять дней назад всё это было бы немыслимо.

Немецкие политики и средства массовой информации утверждают, что нынешние действия России на Украине знаменует собой исторический момент, и поэтому во внешней политике и политике безопасности Германии необходимы радикальные изменения. Цительманн отмечает, что он с такой постановкой вопроса не согласен. По его мнению, «поворотный момент произошел как минимум восемь лет назад», когда Россия присоединила Крым. Он уверен, что всё началось тогда, но руководство Германии просто этого не замечало.

Политический класс Германии и многие средства массовой информации предпочитают заниматься такими вопросами, как «гендерный язык» и новые идеи перераспределения богатства. Они также хотят спасти мир от изменения климата. Следует признать, что мир не слушал Германию, потому что энергетическая политика Берлина, как заметила Wall Street Journal, является самой глупой энергетической политикой в мире.

Олаф Шольц Официальное интернет-представительство президента России

В то время как Германия нацелилась на спасение мира, она по-прежнему отказывалась оказывать материальную поддержку Украине, стране, столица которой находится всего в двух часах полета от Берлина, когда Россия начала свою операцию. Германия не хотела признать опасности «российского империализма». В рядах Социал-демократической партии (СДПГ, партия канцлера Олафа Шольца), крайне левой партии «Левые» и крайне правой «Альтернативы для Германии» (AfD) много друзей Владимира Путина.

За два дня до начала операции Сара Вагенкнехт, один из самых известных левых политиков Германии, заявила, что общественность должна «радоваться тому, что Путин не такой, каким его изображают, а именно сумасшедший русский националист». Даже после начала операции председатель «Левых» Джанин Висслер не изменила своей позиции, заявив, что ее партия намерена предотвратить конфликт путем разоружения. Если бы ее партия не добилась таких успехов на недавних федеральных выборах, правительство Германии, вероятно, прямо сейчас имело бы правительство, состоящее из СДПГ, зеленых и Die Linke.

В СДПГ существует довольно сильная пророссийская фракция. Вскоре после ухода со своего поста бывший канцлер Германии Герхард Шредер, заслуживший похвалу за свои рыночные реформы в начале 2000-х годов, был быстро назначен в советы директоров российских энергетических компаний своим близким другом Путиным. И он использовал свои связи в партии, чтобы сделать так, чтобы партия взяла пророссийский курс. Его коллега по партии Мануэла Швезиг, министр-президент одной из шестнадцати федеральных земель Германии, даже создала фонд специально для защиты проекта газопровода «Северный поток — 2» от санкций. Эта идея возникла в российской энергетической корпорации «Газпром».

Но Шредером и его друзьями из СДПГ всё не ограничивается. Ангела Меркель, канцлер Германии от христиан-демократов (ХДС) в течение шестнадцати лет блокировала план тогдашнего президента Джорджа Буша — младшего о вступлении Украины в НАТО в 2008 году. Более того, пребывание Меркель в должности было временем хронического недофинансирования вооруженных сил Германии. Командующий немецкой армией генерал-лейтенант Альфонс Майс недавно раскритиковал такое вопиющее пренебрежение войсками, заявив, что «армия, которой я имею честь руководить, действует более или менее пустыми руками… Это нехорошо! Я в бешенстве!»

Урсула фон дер Ляйен Kuhlmann

В 2013 году Меркель назначила министром обороны ФРГ свою подругу Урсулу фон дер Ляйен, которая впоследствии с декабря 2019 года будет занимать пост председателя Еврокомиссии. Бундесвер уже был в плачевном состоянии, но фон дер Ляйен довела его совсем до ручки. Она уделяла приоритетное внимание таким вопросам, как «создание специальной формы для беременных женщин-военнослужащих». Специально для этого она даже организовала показ мод. В то время ее министерство пояснило, что было протестировано в общей сложности 500 комплектов униформы различных размеров и моделей — от полевой одежды до служебных костюмов и трико. Около восьмидесяти участников протестировали и оценили одежду, чтобы оценить ее внешний вид, комфорт и воздухопроницаемость.

По данным министерства, обмундирование было эластичным, и женщины-солдаты в целом положительно относились к штабному обмундированию, а вот полевая форма им не понравилась. В случае с полевыми брюками, например, женщинам-солдатам не нравилась трикотажная вставка или более легкая ткань. Прежде женщин-военнослужащих бундесвера, когда на них из-за беременности не налезала их униформа, заставляли носить гражданскую одежду. По данным министерства, судебный процесс по этому делу стоил ведомству около €650 тыс.

Марк Шагал. Материнство. 1912-1913

Главной заботой фон дер Ляйен было обеспечить то, чтобы во главе повестки дня на всех уровнях немецких вооруженных сил стояли такие вопросы, как «многообразие» и «межкультурная компетенция и многоязычие» военнослужащих. Она считала главным вопросом для армии включение женщин, мигрантов, люди с другой сексуальной ориентацией, представителей разных религий, инвалидов и пожилых людей. Она специально заказала семинары для военнослужащих на тему «Как говорить о сексуальной идентичности и ориентации в бундесвере».

Компания Diversity Works наделала много шуму своей сомнительной антирасистской подготовкой, которая продолжалась даже после того, как фон дер Ляйен покинула свой пост. На семинаре, озаглавленном «Голубоглазые», люди с белой кожей должны испытать расизм на себе, систематически подвергаясь оскорблениям со стороны тренеров семинара. Немецкие вооруженные силы также направили на семинар солдат из бронетанкового батальона в Бранденбурге. По словам представителя министерства обороны, министерство обороны Германии оправдало участие в семинарах мерами «политического воспитания», которые являются «неотъемлемым элементом» «культуры руководства бундесвера».

Между тем эффективность военных систем вооружения быстро падала, и едва ли оставалось какое-либо оборудование, которое было бы пригодным для использования. На учения НАТО Noble Ledger в сентябре 2014 года в Норвегию прибыло подразделение немецкой армии с боевыми машинами пехоты Boxer. Однако систем вооружения для этих машин не было. Вместо этого солдаты использовали метлы, окрашенные в черный цвет, для имитации бортового оружия.

И теперь всё якобы будет по-другому. Но действительно ли что-то изменится? Одних денег будет недостаточно. Нынешний министр обороны Германии Кристин Ламбрехт абсолютно ничего не знает о вооруженных силах, и даже говорят, что военные дела «не ее конек». Ей дали этот пост только потому, что она женщина — обещание, которое дал канцлер Шольц, когда его избрали.

Она уже опозорилась, когда созвала пресс-конференцию, чтобы объяснить, что Германия собирается поставить Украине 5000 военных касок, и заявила, что это «очень четкий сигнал» солидарности. Украинцы, как и многие люди по всей Германии, восприняли это как дурную шутку. Может ли действительно наступить переломный момент, когда Германией правят такие политики, как Ламбрехт?