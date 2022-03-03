Светлана Шаповалова, 3 марта 2022, 11:43 — REGNUM Известие о том, что Международный параолимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине, спровоцировало бурную дискуссию в Сети. Много нелестных комментариев в адрес МПК написали в телеграм-чате ИА REGNUM. Редакция выбрала наиболее характерные из них.
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«Благородно, по-европейски», — иронизирует Ирина.
«Решили на инвалидах отыграться», — отмечает Светлана.
«Даже не знаю, что может быть более мерзко», — заметила Анастасия Шарупова.
«По национальному признаку отстранил?» — спрашивает Р. А.
«Уроды! Где же их гуманизм?» — негодует Марина Ковалёва.
«Хваленая толерантность! И гуманизм! Позор им! Демократы хреновы!» — поддерживает Надежда.
«Нацисты. МОК, да и все западные чинуши — сборище людоедов», — соглашается Дмитрий.
«Что молчит ОКР? Нарушается основной принцип «спорт вне политики»! Психологически давят на население России, подонки!» — возмущается Z.
«А отстранение от соревнований кошек из России? Давно говорили — такой «спорт» нам не нужен», — замечает Людмила Харченко.
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«Продолжают показывать истинное лицо», — считает S.
«Нацики в ООН давят на весь мир. Ну ничего. Отгребут», — считает Сергей.
«Всё проходит. И это пройдёт. Время покажет, кто был прав, а кто был просто больным на голову», — поделился мнением Магомед Ахмедов.
«Давно пора было выйти из этого балагана, до выхода под белым флагом», — считает Анастасия.
«Жаль спортсменов, для них это смысл жизни, особенно для параолимпийцев», — считает Татьяна Тащеева.
Как сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) принял было решение, что сборная России выступит в нейтральном статусе на Параолимпиаде, которая пройдёт с 4 по 13 марта, но потом передумал и отменил его.
Причиной названо то, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказываются соревноваться с представителями России и Белоруссии. Из-за этого само проведение соревнований поставлено под угрозу.
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