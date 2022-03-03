Тюмень, 3 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Тюменской области суд удовлетворил иск ученика и его матери к школе, где мальчика избили. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Драка

Несовершеннолетний Максим С. находился во дворе одной из школ Ишима, ждал, когда за ним придёт мать. Рядом, в снежном сугробе играли его одноклассники, кидали друг в друга снежки. Между играющими и Максимом завязалась драка. Обидчики стали пинать подростка по ногам, мальчик упал в снег.

Мать отвезла избитого Максима в приёмное отделение больницы. Ребёнок с лёгкими травмами лечился в стационаре.

Отмечается, что несовершеннолетние, избившие Максима, не достигли возраста привлечения к административной ответственности за побои. Образовательному учреждению в пользу пострадавшего ребёнка суд назначил денежную компенсацию морального вреда. В пользу ребенка — 20 тысяч рублей, в пользу его матери — пять тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.