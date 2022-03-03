Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Опубликован первый дублированный трейлер картины «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Sony PicturesRU вечером 2 марта.

Брэд Питт в фильме «Быстрее пули» Скриншот YouTube

Сюжет нового боевика раскрывает историю пяти наёмных убийц, оказавшихся на задании в сверхскоростном поезде. Режиссёром фильма выступил Дэвид Литч («Джон Уик»).

Напомним, что выход «Быстрее пули» в мировом прокате запланирован на 15 июля 2022 года. В настоящее время неизвестно, состоится ли премьера в России.

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