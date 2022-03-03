Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Платформа Hulu опубликовала трейлер сериала «Девушка из Плейнвилля» (The Girl from Plainville). Ролик доступен на YouTube-канале сервиса.

Эль Фаннинг Скриншот видео на YouTube

В восьмисерийном шоу сыграют Эль Фаннинг, Хлоя Севиньи, Колтон Райан и другие. За постановку проекта отвечали Элизабет Ханна, Лиза Холоденко, Пиппа Бьянко и Зетна Фуэнтес. Премьера «Девушки из Плейнвилля» запланирована на 29 марта 2022 года.

Добавим, что сериал основан на реальных событиях, которые произошли в 2015 году. Тогда 17-летнюю девушку Мишель Картер признали виновной в по делу о доведении до самоубийства её молодого человека Конрада Роя посредством SMS-сообщений.

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