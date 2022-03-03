Белвью, США, , 10:52 — REGNUM Геймдизайнер Грег Кумер, являющийся сотрудником Valve, заявил, что сейчас компания разрабатывает сразу несколько новых игр. Интервью с ним было опубликовано 2 марта на портале Axios.

Логотип Steam Media.steampowered.com

Кумер разговаривал с журналистами издания на тему Steam Deck. Он сказал, что несмотря на то, что у Valve не было никакого громкого релиза одновременно со стартом продаж портативной консоли, он может сообщить, что сейчас компания работает над несколькими проектами. К сожалению, разработчик не раскрыл подробностей, в том числе о том, когда могут состояться релизы этих игр.

Напомним, 21 в январе 2021 года глава Valve Гейб Ньюэлл в разговоре с журналистами упомянул о том, что его компания разрабатывает две новые игры, а также занимается реализацией загадочного проекта Valve Citadel. Последняя игра компании — это VR-проект Half-Life: Alyx, релиз состоялся 19 ноября 2019 года. Портативную игровую консоль Steam Deck Valve начала продавать 25 февраля 2022-го.

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