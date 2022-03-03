Тольятти, Самарская область, 3 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. QR-коды отменили в Тольятти. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

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Такое решение было принято на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Соответствующий документ 3 марта подписал глава города Николай Ренц.

Сообщается, что жители Тольятти смогут посещать спортклубы, ночные клубы, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, театрально-концертные и культурно-досуговые учреждения, спортзалы, торговые центры без предъявления документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 либо перенесенный коронавирус.

Отмечается, что эти ограничения были сняты с учетом эпидемиологической ситуации, сложившейся в эти дни в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что оперативные штабы муниципалитетов Самарской области уполномочили принимать решения о свободном допуске жителей к посещению учреждений культуры, спорта, фуд-кортов и торговых центров исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на местах.