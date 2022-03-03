Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чебоксарах выявили нарушения ветеринарного законодательства при проведении выставки рыб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии.

Аквариум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выездная проверка проводилась по обращению республиканского фонда защиты животных в связи с проведением выставки рыб «Подводный мир» в одном из торговых центров Чебоксар. По данным ведомства, организатором является индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Удмуртии.

«По адресу размещения выставки не поступали ветеринарные сопроводительные документы для демонстрации представленных животных — рыб разных видов, скунса и попугая», — говорят в ведомстве, ссылаясь на мониторинг данных ФГИС «Меркурий».

В управлении привлекли предпринимателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»).

Отмечается, что живых экспонатов выставки отправили на 21-дневный карантин, в ходе которого каждый день проводился их клинический осмотр. Помимо этого, скунс привит против бешенства и инфекционных заболеваний. Животных признали здоровыми.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная государственная информационная система в области ветеринарии «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории России. Власти ранее заявляли, что её цель — создание единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.