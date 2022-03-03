Сеул, , 10:50 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён примет участие в министерской встрече стран-участниц МИКТА, которая состоится на следующей неделе в видеоформате. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, в ходе 20-й встречи, запланированной на 7 марта, министры иностранных дел обсудят ситуацию на Украине, результаты деятельности Австралии в качестве председателя МИКТА, а также о планах Турции, которая станет следующим председателем неформального объединения.

«Ожидается, что данная встреча станет возможностью для углубления сотрудничества между странами-членами МИКТА на международной арене и обмена конструктивными мнениями о будущей деятельности», — заявили в МИД.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.