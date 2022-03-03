Кызыл, , 10:49 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 93 пациента, диагноз подтвердился у 24 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Лидером по приросту стал город Ак-Довурак, где выявлено девять новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кызыла, Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Кызылского, Тес-Хемского и Чеди-Хольского районов.

«Из 24 заболевших мужчин — 7, женщин — 17. По возрасту: детей до 17 лет — 15, от 18−49 лет — 6, 50−64 лет — 2, старше 65 лет — 1», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 12 506 случаев инфицирования. По данным на 3 марта, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 157 больных. Занятость коечного фонда составила 45%,