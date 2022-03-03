Москва, 3 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Москве участие в несогласованных акциях протеста может повлечь негативные последствия. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

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В надзорном органе рассказали, что в интернете распространяются призывы к москвичам к участию в протестной акции в центре Москвы 5 марта.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в информации.

По информации пресс-службы, распространяющим эти данные лицам вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. В прокуратуре разъяснили, что в соответствии с законодательством ответственность наступает как за организацию незаконного мероприятия, так и за участие.