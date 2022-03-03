Москва, , 10:48 — REGNUM В Москве в настоящее время строится и проектируется 381 дом по программе реновации площадью 6,8 млн кв. метров, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Реновация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв уточнил, что построено 185 жилых домов площадью 2,4 млн кв. метров.

По данным на начало марта, уже закончено или идет переселение жителей 438 старых пятиэтажек в 158 новостроек. Всего с начала реализации программы в новые квартиры переехали 47,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации в 2022 году планируется построить более 1,3 млн кв. метров нового жилья.

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