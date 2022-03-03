Париж, , 10:46 — REGNUM Париж рекомендует французам, чье присутствие в России не обязательно, уехать сообщает МИД Франции.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Внешнеполитическое ведомство Франции обновило рекомендации для туристов и «настоятельно» рекомендует гражданам Франции, чье присутствие в России не является обязательным, собраться и уехать.«Настоятельно рекомендуется гражданам Франции, чье присутствие и присутствие их семьи не является обязательным в России, договориться о выезде из страны по еще существующим каналам», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении очередного европейского саммита 10 и 11 марта в Версале.

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