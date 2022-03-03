Биробиджан, , 10:54 — REGNUM В столице Еврейской автономии возобновили работу в штатном режиме все учреждения образования. В одном из детских садов пока остаются закрытыми на карантин две группы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе горадминистрации Биробиджана.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ситуация в школах города по заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией под контролем. Все образовательные организации города работают в штатном режиме. Специалисты каждый день продолжают объезжать дошкольные и образовательные учреждения и проверяют, как здесь соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия», — отметил мэр Биробиджана Максим Семёнов.

По его словам, управление образования мэрии города продолжает мониторить ситуацию в школах и детских садах города.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты городской думы столицы ЕАО избрали мэра Биробиджана. С 1 марта к работе в этой должности приступит Максим Семёнов, ранее руководивший Биробиджанским районом.