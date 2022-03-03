Владикавказ, , 10:44 — REGNUM Военно-Грузинская автомобильная дорога с утра 3 марта закрыта для движения всех видов автотранспортных средств. Причиной стала непогода на территории Грузии, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Северной Осетии.

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По информации ведомства, запрет на пересечение государственной границы России в сторону Закавказья начал действовать с 05:45 3 марта 2022 года до особого распоряжения, «в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств».

В МЧС по РСО-Алании настоятельно рекомендовали всем планирующим поездку в этом направлении воздержаться от неё и следить за складывающейся обстановкой.

В спасательном ведомстве Северной Осетии также объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности в горных районах на высоте выше полутора тысяч метров с 18:00 3 марта до 18:00 4 марта 2022 г.