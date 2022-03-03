Москва, 3 марта 2022, 10:43 — REGNUM Вооруженные силы России взяли под контроль три населенных пункта в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, российские вооружённые силы освободили от нацбатальонов город Балаклея в Харьковской области Украины.
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Конашенков отметил, что с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили с более 1600 военных объектов Украины.