Южно-Сахалинск, 3 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. На Сахалине с 3 марта отменили коронавирусные ограничения. Для недопущения распространения инфекции оставили только обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в закрытых помещениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Снять строгие коронавирусные ограничения губернатору Валерию Лимаренко рекомендовали специалисты Роспотребнадзора региона.

С 3 марта на Сахалине разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, заведения общественного питания могут работать в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Москвы с 3 марта прекращается действие QR-кодов.