Красноярск, , 10:42 — REGNUM Жительница города Красноярска задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ) своему сыну. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Корнелиу Баба. Младенец

1 марта следователям сообщили о госпитализации новорождённого мальчика в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №20. По данному факту возбуждено уголовное против 21-летней матери ребёнка.

По версии следствия, 28 февраля женщина находилась в своей квартире в Красноярске. Её месячный сын плакал, чем вызвал агрессию у матери. Красноярка ударила младенца рукой в правую теменную область головы.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму. Его отец вызвал медиков, ребёнка доставили в медучреждение. Сейчас состояние его здоровья оценивается как тяжёлое.

По данным ведомства, семья на профилактическом учёте не состояла. Женщина задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, женщину обвинили в убийстве ребёнка в Башкирии.

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