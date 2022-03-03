Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Американский рэпер Kodak Black (Билл К. Капри) опубликовал видео на недавнюю композицию Midas Touch. Публикация клипа состоялась на YouTube-канале артиста вечером 2 марта.

Kodak Black Скриншот YouTube

В ролике музыкант демонстрирует дорогостоящее имущество, а также делится фрагментом своего концертного выступления. Примечательно, что режиссёром работы выступил сам Kodak Black.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Kodak Black выпустил новый студийный альбом Back For Everything. Пластинка включила в себя 19 различных треков.

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