Кемерово, , 10:45 — REGNUM Арбитраж Кемеровской области удовлетворил иск управления Росприроднадзора к ООО «Разрез Трудармейский Южный», принадлежащему компании «Кимерм». С ответчика взыскано более 10 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на природу. Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Кузбасс Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Судья Аникина решила взыскать с угольного разреза «10 057 745 рублей 96 копеек задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год, из которых 15 902 рубля 44 копейки — плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками», «10 041 843 рубля 52 копейки — плата за размещение отходов производства и потребления». Также взыскана пени за период с 2 марта 2020 года по 23 ноября 2021 года — 1 964 361 рубль 63 копейки. Предполагается и последующее начисление пени «в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Банка России».

Напомним, иск был подан в декабре 2021 год. А ранее сразу десяток претензий к угледобытчику подали власти Кузбасса, заявившие долги по аренде. Есть у ООО и банкротный иск, который 22 марта 2022 года начнёт рассматривать судья Лукьянова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также Росприроднадзор требует в другом иске 5,2 млрд рублей с АО «Каспийский Трубопроводный консорциум». Детали пока не сообщались.