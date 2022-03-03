Оренбург, 3 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Оренбурге в ходе прокурорской проверки выявлен несанкционированный переход через железнодорожные пути. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Переход через железнодорожные пути

«Народная тропа» появилась в районе остановочного пункта возле станции «Оренбург». Нелегальный переход организован через железную дорогу в непосредственной близости от обустроенного пешеходного перехода.

«В нарушение закона Оренбургской дистанцией пути доступ к переходу не исключен, запрещающие знаки на подходах к нему не установлены», — сказали в надзорном ведомстве.

Танспортный прокурор потребовал ликвидировать несанкционированный переход через железнодорожные пути, внеся представление в адрес руководителя Оренбургской дистанцией пути.