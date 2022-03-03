Симферополь, , 10:37 — REGNUM Заблокировать Россию нельзя, поскольку без неё невозможна глобализация, об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, комментируя западные санкции в отношении РФ.

Владимир Константинов Crimea.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Началась настоящая травля России со стороны так называемых «наших западных партнёров». Нас повсеместно не просто дискриминируют, а пытаются вычистить из всех международных структур. При этом некоторые ещё и цинично предлагают России оплатить своё членство в той или иной структуре, из которой её изгнали», — приводит слова Константинова пресс-служба Госсовета Крыма.

Константинов уверен, что цепляться за членство в европейских организациях в сегодняшних условиях смысла нет, зато вполне можно создать равноправные и не менее эффективные структуры совместно с дружественными государствами — Китаем, Индией, Ираном, странами Ближнего и Дальнего Востока, Латинской Америки и Африки.

«Это касается не только политики, но и спорта, культуры, создания настоящих музыкальных конкурсов в отличие от политизированного и бездарного «Евровидения». Нам есть с кем дружить. Есть с кем взаимодействовать в экономической сфере. Россию заблокировать нельзя. И без неё никакая глобализация невозможна. Если «западные партнёры» этого до сих пор не осознали — тем хуже для них», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю ЕС и США ввели в отношении России ряд санкционных мер, в их числе — запрет на участие в ряде культурных и общественных мероприятий.